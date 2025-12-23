صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت صدیقِ اکبر ؓ کی زندگی وفا داری کی مثال :آصف رضاقادری

  • فیصل آباد
حضرت صدیقِ اکبر ؓ کی زندگی وفا داری کی مثال :آصف رضاقادری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمان، وفاداری اور اعلیٰ کردار کی روشن مثال ہے ۔ ان کی شخصیت امت کیلئے وہ معیار ہے جو سچائی اور اللہ و رسول ﷺ سے بے مثال محبت کا درس دیتی ہے ۔

ان خیالات کااظہار پاکستان سنی تحریک ڈویثرنل صدر و ممبرضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضاقادری نے PP-98 کے زیر اہتمام\"جانشین مصطفیٰﷺ سیمینار\"سے کھرڑیانوالا میں خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دین کی خدمت اخلاص، عاجزی اور استقامت کے بغیر ممکن نہیں۔

 

