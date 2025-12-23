ثقافت کے فروغ کیلئے 2 روزہ’’جیتو فیصل آباد‘‘پروگرام کا اعلان
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق فیصل آباد کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے رنگا رنگ پروگرامز کا شیڈول ترتیب دے دیا گیا ہے ، جس کے تحت 26 اور 27 دسمبر کو نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں دو روزہ \"جیتو فیصل آباد\" پروگرام منعقد کیا جائے گا۔
\"جیتو فیصل آباد\" کے دوران شرکاء کے لیے تین تولہ سونا، تین سکوٹیز اور ایک عمرہ ٹکٹ سمیت متعدد قیمتی انعامات رکھے گئے ہیں، جبکہ لکی ڈراز اور سوال و جواب کے مقابلوں کے ذریعے بھی انعامات دیے جائیں گے ۔یہ پروگرام دونوں روز سہ پہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔