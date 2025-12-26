صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:رشتہ دار نے فائرنگ کرکے 25 سالہ نوجوان زخمی کر دیا

  • فیصل آباد
شورکوٹ:رشتہ دار نے فائرنگ کرکے 25 سالہ نوجوان زخمی کر دیا

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )شورکوٹ کے نواحی علاقہ کچا کبیرہ میں فائرنگ کرکے 25 سالہ نوجوان کو زخمی کر دیا گیا۔

 پولیس ذرائع کے مطابق محمد رمضان نے اپنے دو نامعلوم ساتھیوں سے مل کر اپنے رشتہ دار 25 سالہ نوجوان چمن عباس کو فون کر کے گھر سے باہر قریبی کریانہ سٹور پر بلوایا اور پھر اس کی جیب سے ایک ہزار روپے نکال لئے اور بعد ازاں ٹانگ پر فائرنگ کرکے ا سے شدید زخمی کر دیا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو فوری طور پر ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکوٹ منتقل کردیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تاریخی مقامات کا بحالی منصوبہ جلد مکمل کرنیکا حکم

معیشت کیلئے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر، افتخار سہو

کھلا مین ہول حادثات کا سبب بن سکتا ہے : ڈپٹی کمشنر

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، ہوٹلز، ملک شاپس، کریانہ سٹورز پر چھاپے، جرمانے

کوٹ ادو میں قائداعظم ڈے پر باوقار تقریبات کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کرسمس تقریبات میں شرکت کی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ