صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے گھر سے نقدی سمیت لاکھوں مالیتی سامان چوری

  • فیصل آباد
شہری کے گھر سے نقدی سمیت لاکھوں مالیتی سامان چوری

نعمان کے اہلخانہ اوپر والے پورشن میں موجود تھے ،نامعلوم ملزم گھر داخل ہو گئے

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کی نقدی، زیورات، موبائل فونز، کپڑے اور دیگر سامان چوری کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے ہجویری ٹاؤن میں نعمان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کے اہلخانہ گھر کے اوپر والے حصے میں موجود تھے کہ اس دوران نامعلوم ملزم گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گھر داخل ہوگئے اور الماریوں کے تالے توڑ کر نقدی، موبائلز، زیورات، کپڑے اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے رفو چکر ہوگئے ۔ پولیس نے چوری کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرسمس پر سکیورٹی کیلئے فول پروف انتظامات،چرچز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا کے دفتر میں قائدِ اعظم کی سالگرہ ، کیک کاٹا گیا

ڈیمارکیشن اور مقامی علاقوں کی درجہ بندی سے متعلق ا جلاس

ن لیگ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام قائد کی سالگرہ منائی گئی

شجرکاری صدقہ جاریہ، ماحول دوست اقدامات ضروری:چودھری ممتاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ