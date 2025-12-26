صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینال روڈ پر فٹ پاتھ کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری

  • فیصل آباد
کینال روڈ پر فٹ پاتھ کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری

ایک کلومیٹر ایریا جاذبِ نظر بنانے کا منصوبہ، ٹائلز کی تنصیب دو روز میں شروع

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق شہری خوبصورتی کے اقدامات کے تحت کینال روڈ پر ایک کلومیٹر ایریا میں نہر کنارے فٹ پاتھ کی تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ اس سلسلے میں بیس ورک مکمل کر لیا گیا ہے ، جبکہ ٹائلز نصب کرنے کا کام آئندہ دو روز میں شروع ہو جائے گا۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن ملک مرتضیٰ نے سائٹ کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی ہدایات کے مطابق نصرت فتح علی خاں انڈرپاس سے کینال روڈ کی جانب نہر کے ساتھ ایک کلومیٹر ایریا کو جاذبِ نظر بنایا جا رہا ہے ، جس کا کام مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیراعظم‘وزیراعلیٰ پنجاب ترقی کا سفر آگے بڑھا رہے ‘منشا اﷲ

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یوم قائد پر تقریب

ڈائلسز کمپلیکس میں مستحقین کو تمام سہولیات فراہم‘امیر حیدر

قائد اعظم ؒکے پاکستان میں اقلیتیں مکمل آزاد، خرم دستگیر

کرسمس کا پیغام پرامن خوشحال معاشرے کا قیام :اسرائیل غوری

اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق ملنے چاہئیں‘ناصر چیمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ