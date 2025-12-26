ٹوبہ :ریونیو امور کا جائزہ اجلاس شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقار اکبر چیمہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریونیو ریکوری، انتقالات، فردات اور زیر التواء مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ شفافیت، میرٹ اور بروقت خدمات کو یقینی بنایا جائے اور عوامی مسائل کے حل میں غیر ضروری تاخیر برداشت نہ کی جائے۔