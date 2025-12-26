صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرا سوہنا فیصل آبادکی تقریبات کا میگا ایونٹ 5 جنوری کو ہوگا

  • فیصل آباد
میرا سوہنا فیصل آبادکی تقریبات کا میگا ایونٹ 5 جنوری کو ہوگا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈویژنل انتظامیہ کی زیرِ نگرانی ‘‘میرا سوہنا فیصل آباد’’تقریبات کے سلسلے میں ‘‘جیتو فیصل آباد’’ میگا ایونٹ 5 جنوری 2026 کو ہاکی سٹیڈیم سوساں روڈ میں منعقد ہوگا۔

 ‘‘جیتو فیصل آباد’’ میگا ایونٹ، میرا سوہنا فیصل آباد تقریبات کا ایک اہم پروگرام ہے ۔انتظامیہ کے مطابق ایونٹ کے دوران لکی ڈرا کے ذریعے 3 تولہ سونا، سکوٹیز، عمرہ کا ٹکٹ سمیت متعدد قیمتی انعامات دیئے جائینگے ۔ اس کے علاوہ شو کے دوران مختلف سوالوں کے درست جوابات دینے والے شرکاء کیلئے بھی انعامات رکھے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد شہریوں کو صحت مند تفریح فراہم کرنا اور عوامی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کرسمس پر سکیورٹی کیلئے فول پروف انتظامات،چرچز کی سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی

کمشنر کا سٹی روڈ اور کچہری بازار کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا کے دفتر میں قائدِ اعظم کی سالگرہ ، کیک کاٹا گیا

ڈیمارکیشن اور مقامی علاقوں کی درجہ بندی سے متعلق ا جلاس

ن لیگ شعبہ خواتین کے زیر اہتمام قائد کی سالگرہ منائی گئی

شجرکاری صدقہ جاریہ، ماحول دوست اقدامات ضروری:چودھری ممتاز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ