صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ قائدؒ پر لائلپور میوزیم میں بھی باوقار تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
یومِ قائدؒ پر لائلپور میوزیم میں بھی باوقار تقریب کا انعقاد

عجائب گھر قوم کے معماروں کو زندہ رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں:مقبول احمد

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)یومِ قائدؒ کے موقع پر لائلپور میوزیم میں ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ قومی ادارے اپنے بانی کو محض یاد ہی نہیں رکھتے بلکہ ان کے افکار اور جدوجہد کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ تقریب میں ڈائریکٹر لائلپور میوزیم مقبول احمد، میوزیم آفیسرز شہناز محمود، سدرہ شاہ، نبیلہ تبسم، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی اور یومِ قائدؒ کا کیک کاٹا۔

اس موقع پر ڈائریکٹر لائلپور میوزیم مقبول احمد نے کہا کہ دنیا بھر میں عجائب گھر اپنی قوم کے معماروں کو زندہ رکھنے کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ لائلپور میوزیم بھی بانیٔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ کو صرف ایک تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ ایک مسلسل پیغام کے طور پر محفوظ کر رہا ہے ،ہمارا قائد کارنر اس بات کی عملی مثال ہے ، جہاں قائد اعظمؒ کی جدوجہد، افکار اور تاریخی حوالوں کو نئی نسل کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیراعظم‘وزیراعلیٰ پنجاب ترقی کا سفر آگے بڑھا رہے ‘منشا اﷲ

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس کے زیر اہتمام یوم قائد پر تقریب

ڈائلسز کمپلیکس میں مستحقین کو تمام سہولیات فراہم‘امیر حیدر

قائد اعظم ؒکے پاکستان میں اقلیتیں مکمل آزاد، خرم دستگیر

کرسمس کا پیغام پرامن خوشحال معاشرے کا قیام :اسرائیل غوری

اقلیتوں کو برابر کے شہری حقوق ملنے چاہئیں‘ناصر چیمہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ