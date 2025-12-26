صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی نسل کو دو قومی نظریہ سے روشناس رکھنا اشد ضروری :کمشنر

  • فیصل آباد
نئی نسل کو دو قومی نظریہ سے روشناس رکھنا اشد ضروری :کمشنر

قائداعظمؒ کی بصیرت افروز قیادت میں تحریک آزادی کامیاب ہوئی ہمیں قائد اعظمؒ کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہئے :یوم قائد پر جاری پیغام

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناحؒ کے یوم ولادت پر جاری پیغام میں محمد علی جناحؒ کی لازوال خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ قائداعظمؒ ایک عہد ساز شخصیت تھے جن کی بصیرت افروز قیادت میں تحریک آزادی کامیابی سے ہمکنار ہوئی اورایک آزاد،خود مختار ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔انہوں نے کہا کہ قائدؒکو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لئے ان کے فرمودات پر عمل کیا جائے۔انہوں نے کہا کہ ایک عظیم قوم بننے کیلئے ہمیں قائد اعظمؒ کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہئے اورہر فرد صدق دل و خلوص نیت سے اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔

کمشنر نے کہا کہ پاکستان سے متعلق قائد اعظمؒ کے خوابوں کی تعبیر کیلئے بھر پور محنت اوردیانتداری سے فرائض دیئے جائیں۔نئی نسل کو دو قومی نظریہ سے روشناس رکھنا اشد ضروری ہے تاکہ آزادی کی قدر کرتے ہوئے حصول پاکستان کے مقاصد پورے کرنے کے عزم میں کمی نہ آئے ۔انہوں نے کہا کہ یوم قائد اعظم مناتے ہوئے ہمیں اس عہد کی تجدید کرنی چاہئے کہ بانی پاکستان کے فرمودات ایمان، اتحاد اورتنظیم کو کبھی فراموش نہیں کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

وزیر داخلہ کا دورہ فاطمہ کیتھولک چرچ، کرسمس کا کیک کاٹا

چیئرمین سی ڈی اے کا شاہین چوک انڈر پاس ،خدمت مرکز کا دورہ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے ،آئی جی

ترقی اور جمہوریت کے لئے نواز شریف کی خدمات لازوال ہیں، طارق فضل

سٹیشن کمانڈر مری کا افسروں کے ہمراہ چرچ کا دورہ ،ملاقاتیں

سیلون مالک کی ملازمہ کے ساتھ زیادتی، سنگین نتائج کی دھمکیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ