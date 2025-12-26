صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگرمیں بھی کرسمس کی تقریبات ،کیک کاٹے گئے

  • فیصل آباد
چناب نگرمیں بھی کرسمس کی تقریبات ،کیک کاٹے گئے

مسیحی برادری کے بزرگ،خواتین اور بچوں کی بھی بھرپور شرکت،ملکی سلامتی کیلئے دعائیں

چناب نگر(نامہ نگار )چناب نگرمیں کرسمس کی مناسبت سے گرجا گھروں میں کرسمس کے کیک کاٹے گئے ،مسیحی برادری کی جانب سے دعائیہ تقاریب منعقد کی گئیں ۔ تفصیلات کے مطابق چناب نگر میں بھی کرسمس کے تہوار کو جوش و خروش سے منانے کا سلسلہ جاری ہے اور مسیحی برادری کی جانب سے کرسمس ڈے پر کیک کاٹے گئے ، اس موقع پرپرویز قیصر، طارق مسیح ، نوید مسیح و دیگرنے دعائیہ کلمات پڑھے ،ننھے بچوں نے ٹیبلوز پیش کئے ،مسیحی برادری کے شرکاء نے گیت گائے اور خوشی کا اظہار کیا اور کرسمس کے کیک کاٹے ۔تقریبات میں مسیحی برادری کے بزرگ،خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی ، تقاریب میں پاکستان کی سلامتی و ترقی کیلئے خصوصی دعا ئیں کی گئیں ، اس موقع پر ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کئے گئے تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت

بلدیاتی ایکٹ واپس ورنہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پنجاب اسمبلی کاگھیراؤ:جماعت اسلامی

کرسمس پر گرجا گھروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم

چرچز میں آنیوالے شہریوں کیلئے خصوصی ٹریفک پلان

رامیش اروڑہ کا قوم کوکرسمس اوریوم قائد پر تہنیتی پیغام

ایل ڈی اے:سالگرہ پرنواز شریف کے لئے خصوصی دعائیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ