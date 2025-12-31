صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :ممبر امن کمیٹی تطہیر شاہ کی والدہ کا انتقال ،قُل آج ہونگے

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :ممبر امن کمیٹی تطہیر شاہ کی والدہ کا انتقال ،قُل آج ہونگے

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)مرکزی امام بارگاہ\" قصر بتول\"جڑانوالہ کے متولی وممبر تحصیل امن کمیٹی سید تطہیر حسین شاہ کی والدہ محترمہ،انجمن حسینیہ کے جنرل سیکرٹری سید تصدق حسین شاہ کی تائی جان انتقال کر گئیں۔۔۔

مرحومہ کو نماز جنازہ کے بعد سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں مرکزی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر تنظیموں کے رہنماؤں اور کارکنوں سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ، مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے قل شریف کا ختم آج صبح 9 بجے ان کی رہائش گاہ (میونسپل کالونی)عقب مرکزی امام بارگاہ میں ادا کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد : جابہ، پنڈوریاں میں ماڈل قبرستان، ڈمپنگ سائٹ کی منتقلی کی منظوری

آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل اداروں کا قیام وقت کی ضرورت : قاسم نون

بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے، ڈپٹی چیئرمین سینیٹ

ریڈ زون اور ڈپلومیٹک ایریا کی سکیورٹی مزید سخت کرنیکی ہدایت

لین کی خلاف ورزی،بھکاریوں کیخلاف ٹاسک فورسز تشکیل

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی مختلف پروگراموں کی منظوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر