ماموں کانجن :پہلی بیوی کے قتل میں ملوث ملزم دوسری اہلیہ سمیت گرفتار

  • فیصل آباد
ماموں کانجن :پہلی بیوی کے قتل میں ملوث ملزم دوسری اہلیہ سمیت گرفتار

ماموں کانجن(نمائندہ دنیا)ماموں کانجن میں پہلی بیوی کو قتل کرنے والا ملزم دوسری بیوی سمیت گرفتار کر لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 550گ ب کے رہائشی شبیر احمد نے 2شادیاں کر رکھی تھیں اور اس نے سات روز قبل اپنی دوسری بیوی معافیہ کوثر کے ساتھ مل کراپنی پہلی بیوی صفیہ بی بی کو گلا دبا کر قتل کر دیا تھا اور وقوعہ کے بعد دونوں موقع سے فرار ہوگئے تھے ۔ پولیس تھانہ ماموں کانجن نے کارروائی کرتے ہوئے دو نوں ملزموں کو گرفتار کرلیا ۔ ذرائع کے مطابق گرفتار میاں بیوی نے قتل کرنے کا اعتراف کرلیا ہے ، پولیس کی مزید تفتیش جاری ہے ۔ 

 

