صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ میں تین روزہ فیملی فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند ہے :خالد پرویز

  • فیصل آباد
کمالیہ میں تین روزہ فیملی فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند ہے :خالد پرویز

کمالیہ(نمائندہ خصوصی )ضلعی صدر بین المذاہب ہم آہنگی خالد پرویز میکن نے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ء ناصر کی جانب سے شہر میں تین روزہ فیملی فیسٹیول کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کے فیسٹیولز سے خواتین، بچوں اور شہریوں کو صحت مند اور محفوظ تفریح کے مواقع میسر آتے ہیں جو معاشرتی ہم آہنگی اور مثبت سرگرمیوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اقرا ء ناصر کی کاوشیں قابلِ ستائش ہیں جن کی بدولت کمالیہ کے عوام کو معیاری تفریح فراہم کی جا رہی ہے ۔ امید ہے ضلعی انتظامیہ مستقبل میں بھی اس طرح کے عوام دوست اقدامات جاری رکھے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سٹی سکیم :زمین دینے کیلئے قوانین تبدیل

2025بھی تعلیم کی بہتری کیلئے اقدامات کا سال :راناسکندر

پی ایچ اے یونین کے نو منتخب عہدیداروں کی وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات

ایمانداری پر کانسٹیبل کیلئے وزیر ریلوے کاایک لاکھ انعام کااعلان

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج

ایف آئی اے :سال بھر 50لاکھ مسافروں کی امیگریشن

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر