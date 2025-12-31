صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

  • فیصل آباد
3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ایف ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم نے دفاتر سربمہر، غیر قانونی ڈھانچے مسمارکر دیئے

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی ہدایات پر غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف تسلسل سے آپریشن جاری ہے ، اس سلسلے میں ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے امین پور روڈ پر 3 غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے قیام کی کوشش ناکام بنا دی۔آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار اور ان کے دفاتر کو سربمہر کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر اسلم رندھاوا اور دیگر سٹاف پر مشتمل ایف ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیم نے امین پور روڈ پر ہاؤسنگ سکیموں کی قانونی حیثیت چیک کی۔جائزے کے دوران انکشاف ہوا کہ دو اضافی آبادیوں کی آڑ میں ہاؤسنگ سکیمیں جبکہ حاشر ٹاؤن کے نام سے ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس پر کارروائی کرتے ہوئے وہاں عارضی سڑکوں اور دیگر غیر قانونی تعمیراتی ڈھانچوں کو مسمار کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

لودھراں میں ہاکی سٹیڈیم کیلئے منصوبہ تیار کرنے کا حکم

زکریا یونیورسٹی، گاڑیوں کیلئے پٹرول سپلائی بند

نامزد سمیت نامعلوم ملزموں نے 2لڑکیاں اغوا کرلیں

ڈاکو دو شہریوں سے نقدی اور دوموبائل فون چھین کر فرار

مختلف ٹریفک حادثات میں سات افراد زخمی ہوگئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
پسِ زنداں حقیقت اور پریشانی لاعلاج
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خان کو داد دینا تو بنتا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (7)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
بلدیاتی انتخابات میں تاخیر اور نظام کا مستقبل
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
2025ء :ملک چلایا نہیں گھسیٹا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سردیوں کی تعطیلات کیسے گزاریں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر