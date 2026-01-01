صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: 3 روزہ ونٹر کارنیول میں پینٹنگ اور سنگنگ مقابلے

  • فیصل آباد
کمالیہ: 3 روزہ ونٹر کارنیول میں پینٹنگ اور سنگنگ مقابلے

کمالیہ (نمائندہ دنیا) 3 روزہ کمالیہ ونٹر کارنیول کے دوسرے روز پینٹنگ اور سنگنگ مقابلے کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں، نوجوانوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

پینٹنگ مقابلے میں شرکاء کی جانب سے پیش کی گئی خوبصورت اور معیاری پینٹنگز نے ججز کے لیے فیصلہ کرنا مشکل بنا دیا، جس پر نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ سنگنگ مقابلے میں بھی باصلاحیت گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا، جبکہ مقابلے کے فاتح کو نقد انعام سے نوازا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ٹیکس نادہندگان کو 15ارب کے نوٹسز

نابینا،سپیشل افراد کیلئے بہترین پیکیج لارہے ،صفدر واہگہ

خانیوال میں سوشیو اکنامک منصوبے کے تحت سروے مکمل

ڈویژنل سپرنٹنڈنٹ کی سربراہی یونین عہدیداروں کاا جلاس

ان پڑھ بچوں کا ایگزٹ ڈیٹا نہ ہونا ایک بڑا المیہ، محمد اشرف

وہاڑی ، چوری کی وارداتوں میں اضافہ، شہری عدم تحفظ کا شکار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن