صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگرد تنظیموں کی جانب سے بلوچ بچوں کے استحصال کی مذمت

  • فیصل آباد
دہشتگرد تنظیموں کی جانب سے بلوچ بچوں کے استحصال کی مذمت

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث کیٰ علامہ عبدالرشید حجازی نے دہشتگرد تنظیموں کی جانب سے بلوچ بچیوں کے استحصال اور اسلام و پاکستان کے خلاف ذہن سازی کو تشویشناک اور قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے کہا۔۔

ہے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے وابستہ ملک دشمن عناصر اپنے مقاصد کیلئے معصوم بچوں اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا دہشتگرد تنظیمیں سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کرتے  منظم انداز میں معصوم بچیوں کی ذہن سازی کر رہی ہیں اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے ، جو ایک سنگین انسانی، اخلاقی اور قومی جرم ہے ۔ عبدالرشید حجازی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچ بچیوں کو خودکش حملوں کیلئے استعمال کرنے کی کوشش نہ صرف والدین بلکہ پوری ریاست اور معاشرے کیلئے لمحہ فکریہ ہے اور یہ انسانی و اخلاقی اقدار کی کھلی توہین کے مترادف ہے ۔بسنت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بسنت محض موسمی تہوار نہیں بلکہ ایک ہندوانہ رسم ہے ، جس میں استعمال ہونے والی خونی ڈور کے باعث سینکڑوں نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائیکورٹ کی جانب سے بسنت کی اجازت دینا سمجھ سے بالاتر ہے ، صدر اور وزیراعظم پاکستان فوری طور پر خونی بسنت پر مکمل پابندی عائد کریں۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن