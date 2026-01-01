صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سب انسپکٹر میاں واجد کا تبادلہ انسپکٹر رضوان شوکت بھٹی ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا تعینات

  • فیصل آباد
سب انسپکٹر میاں واجد کا تبادلہ انسپکٹر رضوان شوکت بھٹی ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا تعینات

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سب انسپکٹر میاں واجد کا تبادلہ انسپکٹر رضوان شوکت بھٹی ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا تعینات،

سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر نے انسپکٹر رضوان شوکت بھٹی کو ایس ایچ او تھانہ سمن آباد سے ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا جبکہ ان کے پیش رو سب انسپکٹر میاں واجد حسین کو ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا سے ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے دونوں ایس ایچ اوز نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن