صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاندلیانوالہ:پیرا فورس کے قیام کے باوجود ناجائز تجاوزات

  • فیصل آباد
تاندلیانوالہ:پیرا فورس کے قیام کے باوجود ناجائز تجاوزات

تاندلیانوالہ (نمائندہ دنیا )نا جائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس کے قیام کے باوجود شہر کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار برقرار ہے ۔

 شہریوں کا کہنا ہے کہ مین بازار، ریل بازار، نہر بازار، تھانہ بازار، لڈو چوک اور پل نہر بنگلہ سمیت تمام اہم مقامات پر ریڑھی بانوں اور دکانداروں نے سرکاری جگہیں قبضے میں لے رکھی ہیں، جس سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے ۔شہری انتظامیہ اور پیرا فورس کے اہلکار زیادہ تر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جبکہ راستوں میں رکشے اور دکانوں کے تھڑے قائم ہیں، اور اگر کسی راہگیر کی گاڑی سے معمولی ٹکر ہو جائے تو دکانداروں کی طرف سے بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات کے خلاف جامع اور پائیدار کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

فیکٹری مالکان کو کینو کے کاشتکاروں کیساتھ تعاون کرنے کی ہدایت جاری

اسد عباس مگسی کا ہسپتالوں کا دورہ، شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ

اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سمیت 3 افراد ریٹائرڈ،اعزاز میں تقریب

واسا خوشاب باقاعدہ فعال ،یاد داشتوں اور ورکنگ پیپر پر دستخط

تاریخی مسجد بلاک 1 کی بحالی پر کمشنر کے اعزاز میں تقریب

ریونیوو دیگر کیسز کے حوالے سے سماعت ، سائلین پیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن