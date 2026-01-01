صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا کھڑریانوالہ میں کریک ڈاؤن

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کا کھڑریانوالہ میں کریک ڈاؤن

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایات اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کے احکامات پر اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ کی زیر نگرانی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نصرت شاہ نے کھڑریانوالہ کے بازاروں کا اچانک دورہ کیا۔

دورے کے دوران کریانہ اسٹورز، فروٹ و سبزی فروشوں اور ہوٹلوں میں روٹی کے وزن اور سرکاری نرخ ناموں کی جانچ کی گئی۔ سرکاری نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے اور گرانفروشی پر متعدد دکانداروں کو تقریباً 67 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن