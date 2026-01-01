صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتخابات میں وکلاء مجھے کامیاب کروائیں گے :ملک ندیم اقبال

  • فیصل آباد
انتخابات میں وکلاء مجھے کامیاب کروائیں گے :ملک ندیم اقبال

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )بار ایسوسی ایشن جڑانوالہ کے سالانہ انتخابات میں وکلاء اتحاد لائرز فورم کے امیدوار برائے نائب صدر ملک ندیم اقبال ایڈووکیٹ نے کہا کہ 10 جنوری کو ہونے والے انتخابات میں وکلاء انہیں اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کریں گے ۔

انہوں نے کہا کہ وہ منتخب ہو کر بار اور بنچ کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے ۔ ملک ندیم اقبال نے مستحق سائلین کو فری قانونی سروسز فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دعا ہے ، سال نو میں ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ہو : گورنر

وزیر ہاؤسنگ کا ٹیکسالی روڈ پلازے کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ

غیر ترقیاتی بجٹ کا 24 فیصد حصہ تعلیم کیلئے مختص : وزیر تعلیم

ڈپٹی کمشنر قصور کا گرین بیلٹس ، سڑک کنارے نالوں کا معائنہ

فیکٹریوں میں ورکرز کو فائر فائٹنگ کی تربیت دی گئی

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ کی تمام پائلیں مکمل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن