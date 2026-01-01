صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل :آوارہ کتوں کیخلاف مہم، سینکڑوں کو تلف کر دیا گیا

  • فیصل آباد
پیرمحل :آوارہ کتوں کیخلاف مہم، سینکڑوں کو تلف کر دیا گیا

پیرمحل (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل کی زیر نگرانی میونسپل کمیٹی پیرمحل اور تحصیل پیرمحل کی یونین کونسلوں میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم کے تحت سینکڑوں کتوں کو تلف کیا گیا۔

وقفاص ظفر کی قیادت میں میونسپل کمیٹی کے عملے نے چیف آفیسر فاطمہ سلیم، انکروچمنٹ انسپکٹر اکرم مجاہد، انکروچمنٹ سکواڈ کے بابا عدنان ساغر اور رضوان نقشبندی کے ساتھ سینٹری عملے کی مدد سے یہ کارروائی کی۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد منصور ہرل کی نگرانی میں سیکرٹری یونین کونسل چودھری محمد ماجد شاد کنگھ، سید ذیشان شاہ، محترمہ حفظہ سلیم بلوچ، شہباز احمد اور محمد عظیم نے تحصیل پیرمحل کے شہری و دیہی علاقوں میں آوارہ کتوں کی تلفی کی۔چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پیرمحل محترمہ فاطمہ سلیم نے کہا کہ کتے مار مہم کا مقصد شہریوں کو آوارہ کتوں کے حملوں اور ممکنہ بیماریوں سے محفوظ بنانا ہے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اپنے پالتو کتوں کو باندھ کر رکھیں۔ آوارہ کتوں کی وجہ سے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن