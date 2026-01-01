صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں: ڈاکٹر خاور منصور

  • فیصل آباد
موسمی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں: ڈاکٹر خاور منصور

چناب نگر (نامہ نگار )موسمی اثرات اور سرد موسم کے دوران بیماریوں سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے ۔

اس سلسلے میں ڈاکٹر خاور منصور نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرد اور خشک موسم کے باعث کھانسی، نزلہ، زکام اور موسمی بخار کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں، جس سے مریضوں کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے ۔انہوں نے شہریوں کو ہدایت کی کہ ان وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے گرم پانی، ابلے ہوئے انڈے اور خشک میوہ جات کا استعمال بڑھائیں۔ سردی سے بچاؤ کے لیے جرسی سویٹر اور گرم کپڑوں کا استعمال کریں، جبکہ صبح اور شام کے وقت سفر کرنے والے افراد دورانِ گردن، سر اور چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ کر سفر کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن