صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ :ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، 31سکیموں پر غور

  • فیصل آباد
ٹو بہ :ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ، 31سکیموں پر غور

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی صدارت میں ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کی جاری اور نئی ترقیاتی سکیموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولکھ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 31 سکیمیں شامل ہیں، جن میں 15 جاری اور 16 نئی سکیمیں ہیں۔ ترقیاتی سکیموں میں 9 ہائی ویز، 12 بلڈنگ، 6 لوکل گورنمنٹ اور 2 سپورٹس کی سکیمیں شامل ہیں۔ اجلاس میں ماڈل ویلجز چک نمبر 335 اور 531 گ ب، تحصیل کمالیہ اور گوجرہ میں سہولت بازاروں کے منصوبوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے ترقیاتی سکیموں کی بروقت تکمیل، شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ عوامی فلاحی منصوبوں کی تکمیل حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن