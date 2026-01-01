صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ کے عوام کو تمام سہولیات فراہم کرینگے :راجہ جہانگیر

  • فیصل آباد
چنیوٹ کے عوام کو تمام سہولیات فراہم کرینگے :راجہ جہانگیر

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ ضلع چنیوٹ کے عوام کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

صحت، تعلیم، صفائی ستھرائی اور دیگر شعبہ جات میں عوامی توقعات کے مطابق خدمات فراہم کی جائیں گی۔ڈویژنل کمشنر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت کے تحت ضلع میں صحت، تعلیم اور ایڈمنسٹریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے کمپلینٹ ڈیسک قائم کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کی شکایات بروقت ازالہ ہو سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع چنیوٹ میں ترقیاتی منصوبوں کی بہتری اور تجاویز کے لیے ایک نیا میکانزم بنایا گیا ہے ، جس میں ڈسٹرکٹ بار، صحافی، تاجران، عوامی نمائندے ، ٹکٹ ہولڈر اور سول سوسائٹی شامل ہوں گے تاکہ اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن