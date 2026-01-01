صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے ڈیجیٹائزیشن، 31کروڑ ریکور، 36سکیمیں مکمل

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے ڈیجیٹائزیشن، 31کروڑ ریکور، 36سکیمیں مکمل

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کی انتظامیہ نے تیز رفتار سروس ڈلیوری کے لیے سال 2025ء کے دوران ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن مکمل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے ، جس کے نتیجے میں جائیدادوں کے اونرشپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس سمیت دیگر سروسز ریئل ٹائم میں فراہم کی جا رہی ہیں۔

 اس کے علاوہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت عوامی فلاح و بہبود کی 36 ترقیاتی سکیمیں مکمل کی گئیں جبکہ جیوگرافک انفارمیشن سسٹم (GIS) کی بنیاد پر کمرشل روڈز کا سروے کر کے نادہندگان سے 31 کروڑ روپے کی ریکوری کی گئی۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے ایک اجلاس میں مختلف شعبہ جات کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے بتائی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند، چیف ا نجینئر مہر ایوب، ڈائریکٹرز اسما محسن، جنید حسن منج، یاسر اعجاز چٹھہ، سہیل مقصود پنوں سمیت دیگر افسر موجود تھے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈیجیٹائزیشن منصوبے کی تکمیل کے بعد 9 ہزار 685 ای چالان آن لائن جاری کئے گئے ، جن کے ذریعے 48 کروڑ 58 لاکھ روپے کی وصولی ممکن ہوئی۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پنجاب سمال انڈسٹریز کٹلری فیکٹریوں کی تعمیر کیلئے تعاون پر تیا ر

ڈپٹی کمشنر نے لدھیوالہ وڑائچ میں لیڈیز پارک کا افتتاح کر دیا

ڈسکہ وزیرآ باد روڈ ،ناقص مٹیریل سے تیار پلیاں ٹوٹنے لگیں

صوبائی وزیر شافع حسین سے امتیاز کوثر اور میاں غلام محی الدین کی ملاقات

مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسلوں میں نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

گجرات جمخانہ ، بیڈمنٹن کورٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن