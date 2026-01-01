صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مویشیوں کے انخلا کے نام پر کرپشن مقدمات کا اعلان

  • فیصل آباد
میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی ریگولیشن برانچ کے بعض ملازمین کی کرپشن بے نقاب ہو گئی ، جونیئر کلرک طاہر منظور شاہ مال بناے میں مصروف،ویڈیو سامنے آ گئی

فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )شہری حدود سے مویشیوں کے انخلا کے نام پر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کی ریگولیشن برانچ کے بعض ملازمین کی مبینہ کرپشن کا سنگین معاملہ سامنے آ گیا ہے ۔ کرپٹ عناصر نے وزیراعلیٰ کے واضح احکامات اور ڈویژنل کمشنر کی سخت ہدایات کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے سرکاری مہم کو مبینہ طور پر کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔وزیراعلیٰ کی ہدایات پر شہری حدود سے مویشیوں کے انخلا کے لیے بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا، تاہم بعض انکروچمنٹ انسپکٹرز نے پرانی روش اختیار کرتے ہوئے اس مہم کو مبینہ طور پر رشوت خوری کا ذریعہ بنا لیا۔ذرائع کے مطابق جونیئر کلرک طاہر منظور شاہ، جسے انکروچمنٹ انسپکٹر کا اضافی چارج دیا گیا ہے ، نے مویشیوں کے انخلا کی ذمہ داری کو مبینہ طور پر ذاتی کمائی میں تبدیل کر لیا۔ طاہر منظور پر الزام ہے کہ اس نے بیلدار شہباز پہلوان اور ایک پرائیویٹ شخص کو بطور فرنٹ مین استعمال کرتے ہوئے نشاط آباد گٹی گرڈ کے قریب بھینسیں رکھنے والے مالکان پر دباؤ ڈالا اور فی بھینس 5 ہزار روپے جرمانے کی دھمکی دے کر فی بھینس ایک ہزار روپے رشوت طلب کی۔

اس سلسلے میں بیلدار شہباز پہلوان اور ایک پرائیویٹ شخص کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے ، جس میں انہیں فی بھینس ایک ہزار روپے میں معاملہ طے کرتے ہوئے دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو شہر کی ایک اہم سیاسی شخصیت نے خود چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد مرتضیٰ ملک کو ارسال کی، جس پر انہوں نے فوری کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ذرائع نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ انکروچمنٹ انسپکٹر مبینہ طور پر شہر کے دیگر علاقوں سے بھی پرائیویٹ افراد کے ذریعے ماہانہ لاکھوں روپے رشوت وصول کرتا رہا،معاملے پر مؤقف دیتے ہوئے چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن فیصل آباد مرتضیٰ ملک نے بتایا کہ واقعے کی باقاعدہ انکوائری جاری ہے ، اور گناہ ثابت ہونے پر انکروچمنٹ انسپکٹر طاہر منظور شاہ، بیلدار شہباز پہلوان اور ملوث پرائیویٹ شخص کو نوکری سے برطرف کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

