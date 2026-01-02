صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھوآنہ :مرغوں کی لڑائی پر جواء لگانے والے 7 ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
بھوآنہ (نمائندہ دنیا )پو لیس کا چھاپہ ،مرغوں کی لڑائی پر جواء لگانے والے 7 جواری گرفتارکر لئے گئے۔

 تفصیلات کے مطابق چوکی جامعہ آباد تھانہ بھوانہ کے علاقہ سعی حسین کے میں 7ملزم جوا ء لگا کر مرغوں کی لڑائی کرا رہے تھے کہ مخبر کی اطلاع پر ایس ایچ او تھانہ بھوآنہ رضوان احمداور چوکی انچارج نذیر احمد نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اہلکاروں کے ہمراہ جائے وقوعہ پر چھاپہ مارااور 7ملزموں کو رنگے ہاتھ گرفتار کر کے جوئے پر لگائی جانیوالی رقم برآمد کر لی ، پولیس نے مقدمہ درج کرکے گرفتار ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

