صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا،احکامات جاری

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا،احکامات جاری

کمالیہ(نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلہ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے بھی تحصیل کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔

کھلی کچہری میں تحصیل کے تمام ریونیو افسروں ، گرداوروں، پٹواریوں اور انچارج اراضی ریکارڈ سنٹر نے شرکت کی ۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے گفتگو میں کہا کہ شہریوں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے ، عوام کی فلاح و بہبود کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان