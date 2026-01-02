صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل کمشنر آصف اقبال چوہان کا سوہا مال کی گرینڈ لانچنگ کا افتتاح

  • فیصل آباد
ایڈیشنل کمشنر آصف اقبال چوہان کا سوہا مال کی گرینڈ لانچنگ کا افتتاح

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ایڈیشنل کمشنر آصف اقبال چوہان اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر زینب جہانداد نے شیخوپورہ روڈ پر قائم سوہا مال کی گرینڈ لانچنگ کا افتتاح کیا۔

 افتتاحی تقریب کے دوران سوہا مال میں دستیاب مختلف سہولیات کا جائزہ لیا گیا اور انتظامات کو سراہا گیا۔اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر آصف اقبال چوہان نے کہا کہ جدید شاپنگ مالز نہ صرف شہریوں کو معیاری خریداری کی سہولت فراہم کرتے ہیں بلکہ مقامی معیشت کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے منصوبوں سے شہریوں کو ایک ہی چھت تلے بہتر اور متنوع سہولیات میسر آئیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محکمہ ایکسائز کی کارروائی غیر رجسٹرڈ اور ٹیکس نادہندہ گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا

ناقص صفائی پر اظہار برہمی کوڑا پوائنٹس کلیئر کرنے کا حکم

کمشنر نے شہریوں کے مسائل سنے ،حل کے احکامات

ماحولیاتی چیلنجز پر ہر فرد کو درخت ضرور لگانے ہونگے ، اشفاق نذر

ایف بی آر کی ہراسمنٹ قبول نہیں: ڈاکٹرمیاںزاہد محمود

منشیات فروش گرفتار 200لٹرولائتی شراب برآمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان