صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سال 2025ء:محکمہ ہیلتھ کی کارروائیاں،629 کلینکس کے چالان

  • فیصل آباد
سال 2025ء:محکمہ ہیلتھ کی کارروائیاں،629 کلینکس کے چالان

21 اتائی ڈاکٹرز کے خلاف مقدمات درج :اعدادوشمار، کارروائیاں ناکافی ہیں:شہری

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)سال 2025ء کے دوران محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں 1885 کلینکس کی انسپکشن کی گئی۔ اس حوالے سے متعلقہ محکمہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق دورانِ انسپکشن 629 کلینکس کے چالان کئے گئے ، 21 اتائی ڈاکٹرز کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ،یہ کارروائیاں چاروں ٹاؤنز کے انچارجز اور تحصیل کی سطح پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ افسران کی جانب سے کی گئیں۔ تاہم عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ نان کوالیفائیڈ ڈاکٹرز مریضوں کے علاج کے نام پر ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔

محکمہ ہیلتھ کے بعض اہلکار صرف فرضی یا چھوٹی موٹی کارروائیاں کرتے ہوئے افسران کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق ایک بڑا اتائی مافیا قانون کی گرفت سے باہر ہے جو محکمہ ہیلتھ میں موجود چند اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ۔شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے علاقوں میں بھی کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کے کلینکس کی موجودگی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان