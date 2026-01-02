صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ :ضلعی محکموں کے افسر وں کا اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

  • فیصل آباد
جھنگ :ضلعی محکموں کے افسر وں کا اجلاس، جاری منصوبوں کا جائزہ

منصوبوں کو بروقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کیا جائے :افسروں کو ہدایات

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ڈاکٹر امتیاز محسن کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں محکمانہ کارکردگی اور جاری منصوبوں کے ساتھ ساتھ پلس پراجیکٹ اور ریونیو ریکوریز کے حوالے سے ریونیو افسران کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے انسداد سموگ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی سے متعلق دریافت کیا اور پنجاب سوشو اکنامک رجسٹری کے سروے سمیت بیوٹیفیکیشن سکیموں کے حوالے سے کام کی پیشرفت پر بریفنگ لی۔اجلاس میں موجود افسران کو ہدایات جاری کی گئیں کہ جاری منصوبوں کو بروقت اور مؤثر طریقے سے مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل سٹیٹ کو سہولیات سے آراستہ کرینگے ،خالد جاوید

تعلیم، صحت اور شہری سہولیات اولین ترجیح ہے :عامر کریم

خانیوال:102ملزم گرفتار،19کروڑکا مال برآمد، سالانہ رپورٹ

پولیس مقابلہ، فائرنگ تبادلے میں ڈاکو زخمی ،گرفتار

ڈسٹرکٹ ہسپتال میں لائٹنگ،انتظامات بہتر بنانے کا حکم

ڈرگ کنٹرولر کی کارروائی 4 میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان