صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ بار کے سالانہ انتخابات کاشیڈول جاری ،پولنگ 10 جنوری کو ہو گی

  • فیصل آباد
کمالیہ بار کے سالانہ انتخابات کاشیڈول جاری ،پولنگ 10 جنوری کو ہو گی

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ بار کے سالانہ انتخابات سال 2026 کے سلسلے میں الیکشن بورڈ کی جانب سے شیڈول جاری کر دیا گیا۔ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی یکم جنوری شام 4 بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے۔۔۔

 کاغذات نامزدگی پر اعتراضات 2 جنوری تک جمع کروائے جائیں گے جبکہ 3 جنوری 2026 کو سکروٹنی کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی ، انتخابات کا عمل 10 جنوری 2026 بروز ہفتہ کو انعقاد پذیر ہو گا ۔ الیکشن بورڈ کے مطابق انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لئے تمام مراحل مقررہ شیڈول کے تحت مکمل کئے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان