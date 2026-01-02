صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی تبدیلی کا مراسلہ تاحال بے اثر

  • فیصل آباد
سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی تبدیلی کا مراسلہ تاحال بے اثر

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سیکرٹری ہیلتھ کو 27روز قبل مراسلہ لکھا گیا تھا

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر شہباز احمد کی تبدیلی اور کسی اہل افسر کی تعیناتی کیلئے لکھا گیا مراسلہ 27 روز گزر نے کے باوجود مؤثر ثابت نہ ہو سکا، مراسلہ 4 دسمبر 2025 کو ڈپٹی کمشنر نے سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کو ارسال کیا تھا جس میں موجودہ سی ای او کی محکمانہ خدمات پر مبینہ طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ۔مراسلہ کے مطابق سی ای او ہیلتھ گھریلو اور صحت کے مسائل سے دوچار ہیں اور محکمانہ فرائض کی احسن طریقے سے انجام دہی سے قاصر ہیں۔؎

جبکہ انتہائی اہمیت کے حامل اس منصب پر تعیناتی کیلئے نہایت قابل اور پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والا آفیسر ناگزیر ہے تاکہ ادارہ جاتی سرگرمیاں مؤثر حکمت عملی کے تحت انجام دی جا سکیں۔تاہم تاحال محکمہ ہیلتھ پنجاب نے مراسلہ کے مطابق سی ای او ہیلتھ کی تبدیلی یا نئی تعیناتی کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر شہباز احمد بیک وقت میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سمن آباد جنرل ہسپتال کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مخدوش عمارتیں: متاثرین کیلئے فلیٹس تعمیر کرینگے، وزیر بلدیات

رن فار کراچی سے شہر کا مثبت چہرہ عیاں ہوگا، مرتضیٰ وہاب

جماعت اسلامی کا اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنیکا مطالبہ

پورٹ قاسم اتھارٹی اورشپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے درمیان معاہدہ

شاہ فیصل کالونی میں صاف پانی کی عدم فراہمی پرمیئرودیگرکو نوٹس

آئین وقانون کی بلاتفریق بالادستی کو یقینی بنایا جائے ، شاداب رضا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان