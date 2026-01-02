صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری، شہریوں کی داد رسی کا حکم

  • فیصل آباد
ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری، شہریوں کی داد رسی کا حکم

شہریوں کو انصاف کی یقینی فراہمی، بروقت قانونی اقدامات اولین ترجیح :فرقان بلال

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر ایس ایس پی آپریشنز کے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا،اس موقع پر انچارج کمپلینٹ سیل اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ایس ایس پی آپریشنز فرقان بلال نے سائلین کے مسائل سن کر فوری داد رسی کے احکامات جاری کر دیئے اور مسائل فوری حل کرکے فالو اپ رپورٹ بھی طلب کر لی۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز فرقان بلال نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کی دادرسی اور انصاف کی فوری فراہمی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ شہریوں کو انصاف کی یقینی فراہمی، جان و مال کے تحفظ اور بروقت قانونی اقدامات اولین ترجیح ہیں اور اسی لیے کھلی کچہری کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ عوام کے مسائل بروقت حل ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان