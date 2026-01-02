ڈی پی او چنیوٹ کی شہریوں کے مسائل فوری حل کرنیکی ہدایت
دفاتر اور تھانوں میں کسی شہری کی تضحیک برداشت نہیں کرینگے :ڈاکٹر نوید عاطف
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی مسائل کے حل کیلئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے اپنے آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس دوران انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور موصول درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرتے ہوئے مختص کردہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کردی۔ڈی پی او نے کمپلینٹ سیل کے افسروں کو درخواستوں کا باقاعدہ فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پبلک سروس ڈلیوری میں بہتری کیلئے تمام ممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کیلئے اقدامات کئے گئے ہیں اور عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہ روزانہ صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے ہیں۔
ڈی پی او نے فیلڈ افسروں کو ہدایت کی کہ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ان کا مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے اور بلاوجہ انتظار نہ کروایا جائے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ دفاتر اور تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی،اگر کسی وجہ سے شہریوں کا مسئلہ تھانہ جات میں حل نہیں ہوتا تو وہ بلاجھجھک ڈی پی او دفتر تشریف لائیں، ان کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جرائم کے خاتمہ کیلئے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ، شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اردگرد ہونے والے جرائم کی نشاندہی کریں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے اور جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے ۔