صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ کا بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری کا انعقاد

سائلین کے مسائل کے فوری حل، صفائی سمیت دیگر اقدامات کی ہدایات

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ میڈم صدف اکبر نے بھی عوامی ریونیو خدمت کچہری لینڈ ریکارڈ آفس شورکوٹ میں لگائی۔ اس موقع پر محکمہ مال کا عملہ، تحصیلدار شورکوٹ راشد مجید کلو، گرداور، قانونگو، تمام حلقہ کے پٹواری اور دیگر تحصیل عملہ کے علاوہ سائلین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ہر ماہ یکم اور دو تاریخ کو عوامی ریونیو کھلی کچہری لگائی جاتی ہے جس سے سائلین کو فوری ریلیف فراہم ہوتا ہے ۔ انہوں نے صاف ستھرا پنجاب کے عملہ کو ہدایت کی کہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے۔

انہوں نے کہا کہ سموگ کے سلسلے میں کارروائیاں جاری ہیں اور مل مالکان و بھٹہ مالکان کو ہدایت دی گئی ہے کہ دھواں چھوڑنے والے عوامل سے گریز کریں کیونکہ اس سے سانس اور دیگر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا کہ شجر کاری مہم بھی جاری ہے اور مختلف اداروں میں پودے لگائے جا رہے ہیں تاکہ فضائی آلودگی کا خاتمہ کیا جا سکے ۔انہوں نے تمام عملہ کو سختی سے ہدایت کی کہ عوام کے کام میرٹ پر کئے جائیں اور کسی بھی شہری کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے ۔ اس موقع پر ریڈر ٹو اسسٹنٹ کمشنر چودھری زمان اور محمد رمضان اسٹینو بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

الیکٹرک بسوں کے 21روٹس مکمل فنکشنل کر دئیے ،سی ڈی اے

مری میں نیو ایئر نائٹ پر سیاحوں کیلئے مثا لی انتظامات کیے گئے

آ ئی جی اسلام آبادکی نیو ایئر نا ئٹ پر ڈیوٹی دینے والے جوانوں کو شاباش

سی ٹی او راولپنڈی کا نیو ایئر نائٹ پر بہترین ڈیوٹی انجام دینے والے ٹریفک سٹاف کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان

قائداعظمؒ نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھا یا ، ذوالفقار چیمہ

کری روڈ پر زیرتعمیر دانش سکول تکمیل کے مراحل میں داخل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان