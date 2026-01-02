صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

  • فیصل آباد
شہریوں کے ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل ترجیح :علی اکبربھنڈر

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے شہریوں کے مسائل سنے ، فوری ریلیف کے احکامات جاری

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شہریوں کی شکایات و مسائل کے بروقت ازالہ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنرجھنگ علی اکبر بھنڈر نے ریونیو عوامی خدمت سروسز کے پہلے روز شہریوں کی درخواستیں سنیں اور سائلین کو فوری ریلیف کی فراہمی کے حوالے سے موقع پر احکامات جاری کیے ۔ڈپٹی کمشنر نے مختلف سائلین سے ریونیو عوامی خدمت سروسز کی افادیت اور مسائل کے حل میں پیشرفت بارے بھی دریافت کیا اور شہریوں سے گفتگو میں کہا کہ ریونیو سے متعلقہ مسائل کا حل میری ترجیح ہے۔

انہوں نے بعض سائلین کی درخواستوں پر اسسٹنٹ کمشنرز کو تیز رفتار اقدامات کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ عوامی مسائل کے حل کیلئے ریونیو عوامی خدمت سروسز میں تمام ریونیو افسر ایک ہی چھت تلے موجود ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جھنگ سمیت دیگر تحصیلوں میں کھلی کچہریوں کا مقصد عوام الناس کو محکمہ مال سے متعلق ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کرنا ہے ۔مزید برآں ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور ڈاکٹروں و سٹاف کی حاضری، مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور ادویات کا جائزہ لیا۔علاوہ ازیں ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی آپریشن کے جاری کام کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ افسروں کو ہدایات جاری کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

دفتر آئے بغیر نقشے جمع کرانے کیلئے پورٹل مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

واسا :بلنگ ‘مالی وصولیوں میں 100فیصد ہدف حاصل

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

ڈولفن سکواڈ :پچھلے سال سنگین جرائم کے 20ہزا رملزم گرفتار

جی سی یو میں فائونڈزڈے کی تقریب

سٹیج ڈراموں میں ضابطہ اخلاق کی سنگین خلاف ورزیاں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان