صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا

  • فیصل آباد
گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ پولیس نے گرفتار ملزم عدنان سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔۔۔

گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ پولیس نے گرفتار ملزم عدنان سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔ جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب پروگرام ،صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا 207 فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا حکم

پی ڈی پی،5اعشاریہ 7ارب کی سکیم مکمل کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :مویشی چور گینگ کیخلاف کارروائی ، 4 کارندے گرفتار

شجاعت پور روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ، شہری مشکلات سے دوچار

ٹریفک حادثات، 10افراد زخمی ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن