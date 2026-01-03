گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کر لیا
گرفتار ملزم کے انکشاف پر اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔تھانہ ستیانہ پولیس نے گرفتار ملزم عدنان سے دوران تفتیش انکشاف پر اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر کاروائی کرتے ہوئے اسلحہ برآمد کر لیا۔ جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی ہے ۔