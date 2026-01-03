صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھانے کے پیسے کیوں مانگے ؟ہوٹل مالک پر خنجر سے حملہ

  • فیصل آباد
کھانے کے پیسے کیوں مانگے ؟ہوٹل مالک پر خنجر سے حملہ

ملز موں نے کھانا کھانے کے بعد جھگڑا شروع کر دیا ،دھمکیاں دیتے ہوئے فرار

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کھانے کے پیسوں کا مطالبہ کرنے پر ہوٹل مالک کو مبینہ طور پر خنجر کے وار کرتے ہوئے لہولہان کردیا گیا۔تھانہ صدر میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ذوالفقار نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر ان کے ہوٹل سے کھانا کھایا اور پیسے ادا کرنے کی بجائے لڑائی جھگڑا شروع کردیا۔ جبکہ پیسوں کا مطالبہ کرنے پر ملزم نے اس کے بیٹے کو خنجر سے وار کرتے ہوئے لہولہان کردیا اور دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن