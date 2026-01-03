صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی آ تشبازی تیار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
غیر قانونی آ تشبازی تیار کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا

بھاری میں مقدار میں سامان بر آ مد کر لیا گیا ، مقدمہ درج کر لیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر قانونی طور پر آتشبازی کا سامان تیار کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 239رب میں سول ڈیفنس ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف علاقوں کو چیک کیا۔ اس دوران ملزم کو غیر قانونی طور پر آتشبازی کا سامان تیار کرنے اور اس کی خرید و فروخت کے عمل میں ملوث پایا گیا۔ جسے گرفتار کرکے بھاری میں مقدار میں آتشبازی کا سامان برآمد کرلیا گیا۔ جس کیخلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گیس کا بحران شدید، شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور

موسم سرما میں مریضوں کی اموات میں اضافہ

نہم اور دہم کے یکساں امتحانی نصاب کی باضابطہ منظوری

ہم جہاں کام کرتے وہاں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں،میئر

کمانڈر بلڈرز کا سٹی پراپرٹی ایکسپو کے پیکیجز کااعلان

خطرناک عمارتیں خالی کرانے کیلئے ترجیحی اقدامات کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن