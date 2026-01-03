میاں بیوی کو سابقہ رنجش پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
ملز موں نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر مارا ، مقدمہ درج کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)میاں بیوی کو سابقہ رنجش کی بنا پر قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا گیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے عارف علی نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھا کہ اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر گھر میں گھس کر انہیں قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔