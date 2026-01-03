صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گڑھ مہاراجہ:اے سی احمدپور سیال کا رورل ہیلتھ سنٹر کادورہ

  • فیصل آباد
گڑھ مہاراجہ:اے سی احمدپور سیال کا رورل ہیلتھ سنٹر کادورہ

فارمیسی میں موجود ادویات کے سٹاک،ڈاکٹرز و دیگر عملے کی حاضری بھی چیک کی

گڑھ مہاراجہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر احمدپور سیال طارق محمود گل نے رورل ہیلتھ سنٹر گڑھ مہاراجہ کا اچانک دورہ کیا اور ایمرجنسی سمیت تمام وارڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فارمیسی میں موجود ادویات کے سٹاک اور ڈاکٹرز و دیگر ہسپتال عملے کی حاضری کا جائزہ لیا۔ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال عملے کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے تحت شہریوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے اور تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

ڈی ایچ اے گوجرانوالہ میں سینٹورس مال کی تعمیر کا معاہدہ

بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

آئی جی اسلام آباد سے سپیشل پرسن بائیکر مصطفی علی کی ملاقات

ٹیکسلا کے علاقہ میں لین دین تنازع پر نوجوان قتل

مردان، ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے خاتون جاںبحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن