صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن، 27گرفتار

  • فیصل آباد
چنیوٹ:جرائم پیشہ عناصر کیخلاف کریک ڈاؤن، 27گرفتار

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ‘‘کرائم فری پنجاب’’ کے تحت ضلع چنیوٹ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف کی ہدایت پر چنیوٹ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 27 ملز موں کو گرفتار کیا۔ کارروائی کے دوران 7 کلوگرام سے زائد چرس، 1 کلوگرام سے زائد ہیروئن اور 200 لٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی، جس پر 14 ملز موں کو حراست میں لیا گیا۔جواریوں کیخلاف کریک ڈاؤن میں 13 ملزم گرفتار کیے گئے ، جو تاش کے پتوں اور مرغوں کی لڑائی کے ذریعے جوا کھیل رہے تھے ۔ای-پولیس پوسٹ ایپ کے ذریعے چیکنگ کے دوران 2356 مشکوک افراد اور 1854 مشکوک گاڑیوں کی جانچ کی گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 1000 سے زائد گاڑیوں کے چالان اور 17 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ستھرا پنجاب پروگرام ،صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنانے کا حکم

ڈپٹی کمشنر کا 207 فلٹریشن پلانٹ فعال کرنے کا حکم

پی ڈی پی،5اعشاریہ 7ارب کی سکیم مکمل کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر

وہاڑی :مویشی چور گینگ کیخلاف کارروائی ، 4 کارندے گرفتار

شجاعت پور روڈ پر سیوریج کا نظام درہم برہم ، شہری مشکلات سے دوچار

ٹریفک حادثات، 10افراد زخمی ہسپتال منتقل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن