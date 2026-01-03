صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی چوروں کیخلاف کارروائی کیلئے آئے فیسکو اہلکاروں کو دھمکیاں

  • فیصل آباد
بجلی چوروں کیخلاف کارروائی کیلئے آئے فیسکو اہلکاروں کو دھمکیاں

تھانہ بلوچنی کے علاقے میں ملزموں نے اہلکاروں کو سرکاری کام سے روک دیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بجلی چوروں کیخلاف کارروائی کے لئے آئے فیسکو اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔تھانہ بلوچنی کے علاقے میں فیسکو اہلکاروں کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی گئی تو اس دوران ملز موں نے مبینہ طور پر فیسکو اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ان سے مزاحمت شروع کردی اور انہیں سرکاری امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کردی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن