صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

37 ارب سے عوامی بہبود کی 248 ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

  • فیصل آباد
37 ارب سے عوامی بہبود کی 248 ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

کمشنر فیصل آباد نے ترقیاتی منصوبوں پر ڈبل شفٹ میں کام شروع کرنے تاکید کی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ترقیاتی پروگرام کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے عزم کے تحت کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژن میں ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس کو بتایا گیا کہ سرواں مالی سال کے دوران 37 ارب روپے کی لاگت سے عوامی بہبود کی 248 ترقیاتی سکیموں پر کام جاری ہے ، جبکہ اب تک 8 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔کمشنر فیصل آباد نے ترقیاتی منصوبوں پر ڈبل شفٹ میں کام شروع کرنے کی تاکید کرتے ہوئے بعض منصوبوں میں سست روی پر برہمی کا اظہار کیا اور متعلقہ محکموں کو کڑی وارننگ جاری کی۔

انہوں نے واسا کو ملت روڈ اور ستیانہ روڈ پر جاری منصوبے 15 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت کی جبکہ محکمہ ہائی ویز کو کام میں مزید تیزی لانے کی تاکید کی۔کمشنر نے لوکل گورنمنٹ، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، بلڈنگز، زراعت، سپورٹس اور دیگر محکموں کی ترقیاتی سکیموں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا اور واضح کیا کہ کوئی بھی منصوبہ تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ دستیاب فنڈز کو شفاف انداز میں بروئے کار لایا جائے اور ترقیاتی کاموں میں کوالٹی پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے :شہریوں سے ترقیاتی کاموں کے عوض فیس وصولی

6ماہ :لیسکونادہندگان سے 1ارب 67کروڑ وصول

قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی کا اجلاس، تمام ایجنڈے متفقہ طور پر منظور

وفاقی افسروں کی صوبوں میں تعیناتی غیر قانونی :حکومتی ارکان

پی بی ٹی ای :امتحانات کی شفافیت کیلئے نیاطریقہ کار متعار ف

1سال : 51لاکھ شہریوں کے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس بنے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن