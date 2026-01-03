صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی میں پنجابی زبان و ادب کا لازمی کورس متعارف

  • فیصل آباد
ویمن یونیورسٹی میں پنجابی زبان و ادب کا لازمی کورس متعارف

وی سی پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے 2کریڈٹ آورز پر مشتمل کو رس کی منظوری دی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)پنجابی زبان کی ترویج و فروغ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پنجابی زبان و ادب کا لازمی کورس متعارف کروا دیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے دو کریڈٹ آورز پر مشتمل لازمی کورس \"پنجابی زبان تے ادب\" کی منظوری دے دی ہے ۔یونیورسٹی ترجمان کے مطابق یہ کورس فیکلٹیز آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز، ہیومینٹیز اینڈ لینگویجز اور مینجمنٹ سائنسز کے انڈرگریجویٹ طلبہ کے لیے لازمی ہوگا۔

ترجمان یونیورسٹی ڈاکٹر عمارہ جاوید نے بتایا کہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین کی جانب سے یہ اقدام مقامی زبانوں کے تحفظ اور طالبات کو اپنی ثقافتی جڑوں سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک اہم اور نمایاں کاوش ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجابی زبان و ادب کے فروغ سے نہ صرف ثقافتی شعور اجاگر ہوگا بلکہ نئی نسل میں اپنی زبان اور ورثے سے وابستگی بھی مضبوط ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن