محکمہ صحت کی 1885 کلینکس کی انسپکشن ،21 مقدمات

  • فیصل آباد
چاروں ٹاؤنز کے ٹاؤن انچارجز ، تحصیل سطح پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کی کارروائی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) 12 ماہ کے دوران محکمہ صحت کی جانب سے کی گئی کارروائیوں کے دوران 1885 کلینکس کی انسپکشن کی گئی۔ دورانِ انسپکشن 629 کلینکس کے چالان کئے گئے جبکہ 21 اتائی ڈاکٹرز کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے ۔محکمہ صحت کے مطابق یہ کارروائیاں چاروں ٹاؤنز کے ٹاؤن انچارجز اور تحصیل کی سطح پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کی جانب سے عمل میں لائی گئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر معیاری اور غیر قانونی پریکٹس کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ نان کوالیفائیڈ اور اتائی ڈاکٹرز مریضوں کے علاج کے نام پر ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔

جبکہ محکمہ صحت کے بعض اہلکار صرف نمائشی یا معمولی کارروائیاں کر کے اعلیٰ افسروں کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہتے ہیں۔ شہریوں کے مطابق ایک منظم اتائی مافیا قانون کی گرفت سے باہر ہے جو محکمہ کے چند اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے ، جبکہ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کے کلینکس کی موجودگی یقینی بنائی جائے تاکہ اتائی ڈاکٹرز مریضوں کی زندگی اور صحت سے کھیل نہ سکیں۔

 

