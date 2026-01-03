صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: سردیوں میں سوئی گیس کی کمی، شہریوں میں تشویش

  • فیصل آباد
جھنگ: سردیوں میں سوئی گیس کی کمی، شہریوں میں تشویش

بعض گھروں میں کمپریسر نصب ،کھانے کے اوقات میں شدید مشکلات

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)سردی کے آغاز کے ساتھ ہی جھنگ کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت پیدا ہو گئی ہے ۔ محلہ نورپورہ، محلہ مرضی پورہ، بستی کل والی، محلہ یوسف آباد، محلہ احمد نگر اور بستی دیوان کے مکینوں نے اعلی حکام سے فوری اقدامات کی اپیل کی ہے ۔شہریوں نے بتایا کھانے کے اوقات میں گیس دستیاب نہیں ہوتی، اور اگر کبھی آتی بھی ہے تو پریشر بہت کم ہوتا ہے ، جس کی وجہ سے بنیادی کھانے کی تیاری بھی مشکل ہو جاتی ہے۔

بعض مکینوں نے گھروں میں کمپریسر نصب کیے ہوئے ہیں جو پڑوسیوں تک گیس کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔شہریوں نے اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کمپریسر رکھنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور گیس کی یکساں تقسیم اور مناسب پریشر کے شیڈول پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن