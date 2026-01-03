صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی ویز پر ٹریفک قوانین پر زیرو ٹالرنس یقینی بنائی جائے ، آر پی او

  • فیصل آباد
ہائی ویز پر ٹریفک قوانین پر زیرو ٹالرنس یقینی بنائی جائے ، آر پی او

سہیل اختر سکھیرا کا پنجاب ہائی وے پٹرولنگ آفس ریجن فیصل آباد کا دورہ

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا نے پنجاب ہائی وے پٹرولنگ آفس ریجن فیصل آباد کا دورہ کیا۔ پٹرولنگ آفس پہنچنے پر ایس ایس پی پٹرولنگ مرزا انجم کمال اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا جبکہ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔آر پی او نے یادگارِ شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ بعدازاں ریجنل پولیس آفیسر سہیل اختر سکھیرا نے پٹرولنگ پولیس کے افسروں و اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پٹرولنگ پولیس کا بروقت ریسپانس، مؤثر گشت اور پیشہ ورانہ رویہ جرائم کی روک تھام میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔انہوں نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہائی ویز اور اہم شاہراہوں پر مؤثر پٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے ہیوی ٹریفک پر فوگ لائٹس، بیک لائٹس اور وارننگ لائٹس کے استعمال کو لازمی بنایا جائے ۔ آر پی او نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے اور شہریوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے پر بھی زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این اے آر سی میں سمارٹ گلاس ہاؤس کا افتتاح

ڈی ایچ اے گوجرانوالہ میں سینٹورس مال کی تعمیر کا معاہدہ

بری امام و دیگر علاقوں سے 900کنال اراضی واگزار

آئی جی اسلام آباد سے سپیشل پرسن بائیکر مصطفی علی کی ملاقات

ٹیکسلا کے علاقہ میں لین دین تنازع پر نوجوان قتل

مردان، ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے خاتون جاںبحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن