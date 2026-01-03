صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈی پی او کی جامعہ مسجد صاحب الزماں میں کھلی کچہری

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ڈی پی او کی جامعہ مسجد صاحب الزماں میں کھلی کچہری

عوام کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح : ڈاکٹر نوید عاطف

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے جمعہ المبارک کے موقع پر جامعہ مسجد صاحب الزماں، جھنگ روڈ چنیوٹ میں کھلی کچہری لگائی۔کچہری میں ایس ایچ او تھانہ سٹی، انچارج کمپلینٹ سیل، دیگر پولیس افسران اور نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ڈی پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔

انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ دادرسی یقینی بنائی جائے اور کمپلینٹ سیل سے فالو اپ رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا۔اس موقع پر ڈی پی او نے شہریوں کو نئے ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دی اور ان پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ ڈی پی او نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں کھلی کچہری لگانا سنت نبوی ﷺ ہے تاکہ شہری اپنے مسائل براہِ راست بیان کر سکیں اور کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے ۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اور امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

لدھیوالہ وڑائچ:سپروائزر اور عملہ کی غفلت،کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بد بو سے زندگی اجیرن

رستمِ پاکستان دنگل 16جنوری کو جناح سٹیڈیم میں ہوگا

جیسر والہ میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا آ غاز

تاجروں ، صنعتکاروں کو ساتھ لیکر چلیں گے :رضوان دلدار

سیالکوٹ:سینکڑوں پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد ،ملزم گرفتار

ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کا رات گئے ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی بھٹیاں کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن